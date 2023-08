Seoul erlaubt Besuch von bis zu 30 Geschäftsleuten in Ukraine

Photo : YONHAP News

Die Regierung in Seoul will den Besuch von bis zu 30 südkoreanischen Geschäftsleuten in der Ukraine erlauben.Wie aus Regierungskreisen verlautete, werde der Besuch der südkoreanischen Unternehmer ausnahmsweise erlaubt. Die Zahl werde unter 30 gehalten, so dass die Regierung notfalls rechtzeitig Maßnahmen für ihre Sicherheit ergreifen könne.Nach dem Kriegsausbruch im Februar 2022 rief die Seouler Regierung ein Reiseverbot für alle Gebiete der Ukraine aus. Anlässlich des Besuchs von Staatspräsident Yoon Suk Yeol in der Ukraine im letzten Monat arbeitet die Regierung aktiv an Maßnahmen zur Beteiligung südkoreanischer Geschäftsleute an den Wiederaufbauarbeiten des Landes.