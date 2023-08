Alle Teilnehmer von World Scout Jamboree werden wegen herannahenden Taifuns zu anderen Orten gebracht

Photo : YONHAP News

Wegen des herannahenden Taifuns Khanun werden alle Teilnehmer des World Scout Jamboree in Saemangeum unter anderem nach Seoul und andere Gebiete der Hauptstadtregion gebracht.Das Ministerium für Gleichstellung und Familie teilte mit, für die Sicherheit der Teilnehmer habe die Seouler Regierung die Weltorganisation der Pfadfinder darüber informiert. Für den sicheren Umzug der Teilnehmer stehe das Ministerium im engen Kontakt mit der Organisation.Zuvor hatte Staatspräsident Yoon Suk Yeol einen Notfallplan für das World Scout Jamboree überprüft. Nach Angaben des Präsidialamtes handelt es sich unter anderem um die Verlegung des Veranstaltungsortes in die Hauptstadtregion, vor allem nach Seoul.Die Nachrichtenagentur Yonhap meldete, es werde erwogen, die Teilnehmer unter anderem in Studentenwohnheimen, Bildungszentren der Unternehmen sowie öffentlichen Einrichtungen unterzubringen.Das K-Pop Konzert, das am Freitag, einen Tag vor dem Abschluss der Veranstaltung geplant ist, würde demnach nicht im WM-Stadion in Jeonju, sondern im WM-Stadion in Seoul stattfinden, hieß es weiter.