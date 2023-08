World Scout Jamboree: Pfadfinderdelegationen verlassen Veranstaltungsort wegen Unwetter

Photo : YONHAP News

Die Pfadfinderdelegationen des World Scout Jamboree in Saemangeum haben die vorzeitige Abreise beschlossen. Grund ist der Taifun Khanun, der den Prognosen zufolge am Donnerstag an der Südküste auf Land treffen soll.Die World Organization of the Scout Movement teilte auf ihrer Website mit, dass die koreanische Regierung alle Delegationen, die den Austragungsort vorzeitig verlassen wollten, unterstützen werde. Sie sollten ihre Jamboree-Erfahrung an einem anderen Ort in Südkorea fortsetzen können.Trotz der Schwierigkeiten würden sie weiterhin mit der koreanischen Regierung zusammenarbeiten, um den noch auf dem Campingplatz verbleibenden Teilnehmern und in anderen Gebieten Südkoreas untergekommenen Teilnehmern Unterstützung anzubieten, fügte die Organisation hinzu.Die Delegationen Großbritanniens und der USA, die 15 Prozent der Gesamtteilnehmerzahl ausmachen, hatten am Wochenende beschlossen, jeweils in Hotels in Seoul und in eine vorübergehende Unterkunft auf einem US-Militärstützpunkt in der Stadt Pyeongtaek umzuziehen.