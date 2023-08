Präsident Yoon ordnet Gründung von Taskforce für Notfallplan zu World Scout Jamboree an

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat am Montag die Gründung einer Taskforce angeordnet, die den Notfallplan zum World Scout Jamboree umsetzen soll.Die Teilnehmer sollen das Campgelände in Saemangeum wegen eines herannahenden Taifuns verlassen.Laut Yoons Sekretärin Kim Eun-hye habe Yoon Ministerpräsident Han Duck-soo die gründliche Umsetzung des Plans gefordert.Der Premier leitet ein Notfall-Reaktionsteam, in dem auch die Minister für Finanzen, Bildung, Auswärtiges, Land und Transport, Kultur und Tourismus, Geschlechtergleichheit und Familie, Gesundheit und Soziales sowie Verteidigung und Industrie vertreten sind.Auch die Leiter der nationalen Polizei, der Feuerwehrbehörden, des Wetteramtes und der Gouverneur der Provinz Nord-Jeolla würden zu dem Team stoßen.Yoon habe angeordnet, dass Transport, Unterbringung und Kulturprogramme in der Hauptstadtregion reibungslos umgesetzt werden.