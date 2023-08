Nordkoreanische Hackergruppen überwanden Firewall russischen Rakentenentwicklers

Photo : YONHAP News

Nordkoreanische Hacker haben offenbar eine Firewall eines russischen Raketenentwicklers überwunden.Die Nachrichtenagentur Reuters teilte am gestrigen Montag mit, nach der Analyse der technischen Beweise durch die Sicherheitsexperten habe sich herausgestellt, dass die nordkoreanischen Hackergruppen ScarCruft und Lazarus das Hacking-Tool "Backdoor" im System des russischen Unternehmens NPO Mashinostroyeniya erfolgreich installiert hätten.Ziel des Angriffs sei die Abteilung für die Raketenentwicklung des Rüstungsunternehmens in Reutov nahe Moskau gewesen. Die nordkoreanischen Hacker hätten das Programm Ende 2021 installiert und seien im Mai 2022 entdeckt worden, so Reuters weiter.Das russische Unternehmen entwickelte in der Vergangenheit ballistische Interkontinentalraketen sowie Projektile für den Weltraum und konzentriert sich auf die Entwicklung von Hyperschallwaffen und ballistischen Raketen der nächsten Generation.