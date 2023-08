Über fünf Milliarden Dollar Überschuss in der Leistungsbilanz

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Juni in der Leistungsbilanz einen Überschuss von mehr als fünf Milliarden Dollar registriert.Die Bank of Korea gab bekannt, der Überschuss im vorletzten Monat betrage 5,87 Milliarden Dollar. Dank des noch einmal verbesserten Ergebnisses belaufe sich der Überschuss im ersten Halbjahr auf 2,44 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz im Juni wurde ein Überschuss von 3,98 Milliarden Dollar verzeichnet und somit im dritten Monat in Folge ein Plus gemeldet.Insbesondere nahm der Export von Pkws im Vorjahresvergleich um 60,7 Prozent zu, während die Ausfuhr von petrochemischen Produkten und Halbleiterprodukten jeweils um 40,5 Prozent und 28 Prozent zurückging.In der Dienstleistungsbilanz wurde mit der Zunahme der Auslandsreisen der Südkoreaner nach der Pandemie ein Fehlbetrag in Höhe von 2,61 Milliarden Dollar registriert.Bei den Direktinvestitionen gingen die Investitionen der Südkoreaner im Ausland um 1,72 Milliarden Dollar zurück, während die Investitionen der Ausländer in Südkorea um 2,56 Milliarden Dollar anstiegen.