Sommer-Strombedarf auf neuem Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Der Sommer-Spitzenstrombedarf in Südkorea ist infolge der anhaltenden Hitzewelle auf einen neuen Rekordstand gestiegen.Der Stromversorger KEPCO teilte mit, dass die Spitzenlast am Montag um 17 Uhr 93.615 Gigawatt betragen habe.Damit sei der bisherige Höchststand im Sommer übertroffen worden.Das Unternehmen erläuterte zugleich, dass die Versorgungslage stabil sei, weil der Reservesatz 11,4 Prozent übertreffe.KEPCO geht davon aus, dass der Strombedarf abnehmen würde, wenn Taifun Khanun voraussichtlich am Donnerstag auf die koreanische Halbinsel treffen würde.