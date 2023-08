Präsident Yoon leitet am letzten Urlaubstag Sitzung des Innovationskomitees für nationale Verteidigung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird an seinem letzten Urlaubstag eine Sitzung des Innovationskomitees für nationale Verteidigung leiten.Obwohl sich Yoon offiziell in einem einwöchigen Urlaub befindet, nimmt er damit seinen zweiten offiziellen Termin während seiner Auszeit war. Am vergangenen Mittwoch hatte er am ersten Urlaubstag an der Eröffnungszeremonie des 25. World Scout Jamboree in Saemangeum in der Provinz Nord-Jeolla teilgenommen.Während seines Urlaubs hatte sich Yoon von seinen Beratern über verschiedene Angelegenheiten berichten lassen. Auch hatte er Anweisungen wegen der Hitzewelle am Jamboree-Campgelände und wegen einer Messerstecherei erteilt.Yoon wird offenbar am heutigen Dienstag auch den Stand der Vorbereitungen auf Taifun Khanun überprüfen. Der Tropensturm soll die koreanische Halbinsel am Donnerstag erreichen.Ab Mittwoch wird Yoon voraussichtlich mit den Vorbereitungen für den trilateralen Gipfel mit US-Präsident Joe Biden und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida beginnen. Das Treffen in Camp David soll am 18. August stattfinden.