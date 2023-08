Südkorea und Guinea-Bissau vereinbaren Kooperation für Nahrungsmittelsicherheit

Photo : KBS News

Die Außenminister Südkoreas und von Guinea-Bissau haben über die bilaterale Agrarkooperation gesprochen.Beim Gespräch am Montag in Seoul vereinbarten Minister Park Jin und seine Amtskollegin Suzi Carla Barbosa, für die Nahrungsmittelsicherheit, vor allem beim Reisanbau, zusammenzuarbeiten.Im Rahmen des so genannten "K-Reisgürtel" arbeitet die südkoreanische Regierung an einem Projekt für die Förderung der Reisproduktion in Afrika. Hierfür will sie ihr Know-how im Agrarbereich teilen. Guinea-Bissau ist eines der acht afrikanischen Länder, mit denen Seoul im Rahmen dieses Projekts kooperiert.Minister Park drückte zudem seine Hoffnung auf die Teilnahme des Präsidenten von Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, am Korea-Afrika-Gipfeltreffen aus, das Südkorea für das kommende Jahr in Seoul plant.