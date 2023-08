Ministerpräsident Han spricht nicht von Stopp von Jamboree, sondern von Krisenmanagement

Photo : YONHAP News

Die drastische Änderung des Programms des Weltpfadfindertreffens will der südkoreanische Ministerpräsident Han Duck-soo nicht mit einer Unterbrechung gleichsetzen.Dies sei eine Aktion im Rahmen eines Krisenmanagements, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten, sagte Han am Dienstag bei einer Ministersitzung.Schwierigkeiten unter anderem wegen Unwettern dauerten zwar an. Er erwarte aber ein Festhalten am Pfadfindergeist, so dass Schwierigkeiten gemeinsam durchlebt und überwunden würden.Ministerpräsident Han bedankte sich zudem bei allen Pfadfinderinnen und Pfadfindern, Behörden, Unternehmen und Bürgern, die an einem sicheren und bedeutsamen Weltpfadfindertreffen mitwirkten.