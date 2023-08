Photo : YONHAP News

Die Regierung will den 8. Juli zum Tag der Rüstungsindustrie bestimmen.Eine entsprechende Änderungsrevision des Gesetzes für die Entwicklung der Rüstungsindustrie ist heute verkündet worden.Damit will die Regierung laut dem Verteidigungsministerium die Entwicklung der Rüstungsindustrie beleben.Die Auswahl des 8. Juli steht im Zusammenhang mit dem historischen Ereignis, dass Korea mit dem Schildkrötenschiff im 16. Jahrhundert an dem Tag erstmals einen Sieg gegen Japan gefeiert haben soll.