Teilnehmer des World Scout Jamboree werden in acht Städte und Provinzen gebracht

Photo : YONHAP News

Die Teilnehmer des World Scout Jamboree werden nach Seoul und in sieben andere Städte und Provinzen gebracht.Sie sollen das Campgelände in Saemangeum in der Provinz Nord-Jeolla verlassen, bevor Taifun Khanun wahrscheinlich am Donnerstag auf Land trifft.Nach Angaben des Organisationskomitees am Dienstag werden 36.000 Pfadfinder aus 156 Ländern Saemangeum in Richtung Seoul, Gyeonggi, Nord-Jeolla sowie Nord- und Süd-Chungcheong verlassen. Für den Transport würden über 1.000 Busse eingesetzt.Die Zuteilung von Unterkünften ist laut dem Organisationskomitee abgeschlossen worden.Die Gyeonggi-Provinz wird mit 13.000 Pfadfindern die meisten aufnehmen. In Chungcheong kommen etwa 6.000 Teilnehmer unter, in Seoul rund 3.000.Etwa 5.000 Pfadfinder werden auf dem Gelände in der Provinz Nord-Jeolla die verbleibenden Programme absolvieren. In Nord-Jeolla befindet sich Buan, wo sich das ursprüngliche Jamboree-Gelände befindet.Innenminister Lee Sang-min sagte, die Regierung und Behörden würden sich dafür einsetzen, sichere, komfortable und saubere Unterkünfte anzubieten.Die Polizei eskortiert die Busse und regelt den Straßenverkehr an den Schnellstraßen und wichtigsten Orten nahe dem Campgelände.Unterdessen will Ministerpräsident Han Duck-soo die drastische Änderung des Programms des Weltpfadfindertreffens nicht mit einer Unterbrechung gleichsetzen. Dies sei eine Aktion im Rahmen eines Krisenmanagements, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten, sagte Han am Dienstag bei einer Ministersitzung.Die Teilnehmer werden sich am Freitag in Seoul versammeln, um an der Abschlussfeier und einem K-Pop-Konzert teilzunehmen.