Börse verliert fünften Handelstag in Folge

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse hat am Dienstag den fünften Handelstag in Folge verloren.Der Hauptindex Kospi verlor 0,26 Prozent auf 2.573,98 Zähler.Grund seien Sorgen der Anleger, dass die Notenbank in den USA eine weitere Zinserhöhung vornehmen könnte. Auch hinter den Erwartungen zurückbleibende Daten zur chinesischen Wirtschaft seien ein Grund, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Rückgang könne auf Nervosität an der Börse wegen einer zusätzlichen Zinserhöhung in den USA und zunehmende Anzeichen für Belastungen für die chinesische Wirtschaft zurückgeführt werden, wurde Choi Yu-joon von Shinhan Securities von Yonhap zitiert.Ein Fed-Vertreter hatte zuletzt davon gesprochen, dass mehrere Zinsschritte notwendig sein könnten, da die Inflation noch immer deutlich über dem Zielwert von zwei Prozent liege. Am Dienstag wurden Daten zum chinesischen Export veröffentlicht, laut denen dieser im Juli um 14,5 Prozent im Vorjahresvergleich zurückging, und damit stärker als erwartet.