Taifun Khanun soll Donnerstagmorgen auf Südkoreas Südküste treffen

Photo : korea meteorological administration

Taifun Khanun soll am Donnerstagmorgen an Südkoreas Südküste auf Land treffen.Das teilte das nationale Wetteramt Korea Meteorological Administration (KMA) am Mittwoch mit.Zurzeit bewege sich der Taifun südwestlich der japanischen Insel Kyushu nordwärts.Nach dem Erreichen Südkoreas soll der Tropensturm über das Binnengebiet der zentralen Regionen hinwegziehen und am frühen Freitagmorgen Richtung Nordkorea ziehen.Aufgrund des herannahenden Taifuns wird die koreanische Halbinsel wahrscheinlich ab Mittwoch unter dessen Einfluss stehen. Zunächst wird es nach Angaben des Wetteramtes auf der Jeju Insel und an der Südküste regnen.An der Südküste, in den Gyeongsang- und den Jeolla-Provinzen, sei mit Windgeschwindigkeiten von 40 Metern pro Sekunde zu rechnen. Im Osten der Gangwon-Provinz und den Binnengebieten der Gyeongsang-Provinzen würden Windgeschwindigkeiten von 25 bis 30 Meter pro Sekunde erwartet. Auch in den Jeolla-Provinzen und auf Jeju würden ähnliche Windgeschwindigkeiten erwartet.KMA zufolge wird es im Osten Starkregen geben, im Osten der Gangwon-Provinz ist demnach mit über 600 Millimetern Regen zu rechnen. In den Gyeongsang-Provinzen müssten sich die Bewohner auf 400 Millimeter Regen einstellen.In anderen Regionen und der Hauptstadtregion sei mit 100 bis 200 Millimetern zu rechnen, mit über 300 in Teilen der Jeolla-Provinzen.Nach Angaben von KMA beträgt der zentrale Luftdruck von Khanun 970 Hektopascal, die Windgeschwindigkeit liegt bei maximal 35 Metern pro Sekunde. Der Taifun werde beim Erreichen der Südküste weiterhin "stark" sein, hieß es weiter.