Seoul: Fukushima-Kühlwasser bisher kein Thema bei Dreier-Gipfel mit USA und Japan

Photo : YONHAP News

Die umstrittene Einleitung verstrahlten "Fukushima-Kühlwassers" ins Meer ist laut dem südkoreanischen Außenministerium nicht als Tagesordnungspunkt beim bevorstehenden Dreier-Gipfeltreffen diskutiert worden.Auf eine Frage über mögliche Diskussion hierüber sagte eine Ministeriumssprecherin am Dienstag, dies entspreche überhaupt nicht den Tatsachen.Ein Ministeriumsvertreter sagte zudem vor der Presse, die trilaterale Kooperation gegen Nordkoreas Atom- und Raketenbedrohung sowie für Wirtschafts- und Sicherheitsangelegenheiten würden wichtige Tagesordnungspunkte bilden.Zuvor gab es Medienberichte, wonach die japanische Regierung in einer Erklärung zum Abschluss des Dreier-Gipfels eine "Unterstützung für das Auslaufen des Kühlwassers ins Meer" schriftlich ausdrücken wolle.Die japanische Tageszeitung "Asahi" hatte zudem berichtet, dass Japan mit der Einleitung des Fukushima-Abwassers ins Meer schon Ende August beginnen wolle. Einen konkreten Termin wolle Japans Premier Kishida nach dem Dreier-Gipfel am 18. August in den USA festlegen, hieß es.