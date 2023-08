Pentagon: Rüstungsgeschäft zwischen Nordkorea und Russland sehr Besorgnis erregend

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hält Rüstungsgeschäfte zwischen Nordkorea und Russland für sehr Besorgnis erregend.Die USA würden mögliche Waffengeschäfte zwischen Nordkorea und Russland weiterhin beobachten, da sie gegen Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstießen, sagte Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Sie antwortete damit auf eine Frage zu Berichten über einen möglichen Verkauf nordkoreanischer Munition an Russland.Die USA würden weiterhin nordkoreanische Waffengeschäfte aufdecken und sicherstellen, dass alle Länder, die mit dem Regime Geschäfte machten oder solche Transaktionen vornähmen, auf die Konsequenzen vorbereitet seien.Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu hatte im letzten Monat anlässlich des 70. Jahrestags des Waffenstillstands im Koreakrieg (1950-53) Nordkorea besucht.Zu dem hochrangigen Besuch sagte der Kommunikationsdirektor des nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am vergangenen Donnerstag, dass der Minister Pjöngjang besucht habe, um Nordkorea zum Verkauf von Munition zu bewegen.Die USA blieben besorgt, dass das Regime Unterstützung für die militärische Operation gegen die Ukraine leiste, wurde der Beamte weiter zitiert.