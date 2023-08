Neun Südkoreaner wollen weiterhin in Niger bleiben

Photo : YONHAP News

Trotz der instabilen Sicherheitslage nach einem Militärputsch wollen neun Südkoreaner weiterhin in Niger bleiben.Die Regierung rate ihnen weiterhin, das westafrikanische Land zu verlassen, teilte das südkoreanische Außenministerium am Dienstag mit.Fünf von 14 Südkoreanern in Niger konnten letzte Woche mit einem französischen Evakuierungsflugzeug sowie einem spanischen Militärflugzeug das Land verlassen.Südkorea hat in Niger keine diplomatische Vertretung. Mit Hilfe eines Ehrenkonsuls bietet die Regierung Nahrungsmittel für die im Land Verbliebenen an.Bei den meisten Südkoreanern in dem westafrikanischen Binnenstaat handelt es sich laut Informationen um Missionare und deren Angehörige.