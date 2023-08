Regierung will Umfang der Haustierindustrie bis 2027 auf 15 Billionen Won steigern

Photo : YONHAP News

Die Regierung will den Umfang der Haustierindustrie bis 2027 auf 15 Billionen Won steigern.Das teilte das Ministerium für Landwirtschaft, Nahrungsmittel und ländliche Angelegenheiten am Mittwoch in einer Sitzung des Wirtschaftskabinetts mit.Demnach soll das Volumen der Haustierindustrie von acht Billionen Won im vergangenen Jahr auf 15 Billionen Won fast verdoppelt werden. Die Exporte von Haustierfutter sollen von 148 Millionen Dollar im letzten Jahr bis 2027 auf 500 Millionen Dollar mehr als verdreifacht werden.Zudem soll die Zahl der Unternehmen im Zusammenhang mit Haustieren mit einem Wert von mehr als 100 Milliarden Won von sieben auf 15 gesteigert werden. Darüber hinaus soll die Haustierindustrie insgesamt gefördert werden, dies schließe Behandlung, Pflege, Bestattung und Versicherungen mit ein.Um dieses Ziel zu erreichen, will die Regierung die Industrie in den vier Hauptbereichen Tierfutter, Gesundheitspflege, Haustier-Services und Haustier-Technologie unterstützen.