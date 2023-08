Nordkorea will erneut Aufklärungssatelliten starten

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seinen Willen verkündet, erneut Aufklärungssatelliten ins All zu schießen.Auch in Zukunft wolle das Land zu beliebigen Zeitpunkten Satelliten abschießen, berichtete das monatliche Propaganda-Magazin "Kumsu Kangsan" in seiner August-Ausgabe.In dem Artikel wurde es als ein Wunder gepriesen, dass Nordkorea das gesamte Verfahren vom Entwurf bis zur Produktion eines Satelliten selbständig ermögliche.Zuvor hatte Nordkorea zugegeben, dass der Abschuss des militärischen Aufklärungssatelliten „Malligyong-1“ am 31. Mai wegen eines Triebwerksproblems in einem Unfall geendet sei.Unter Berufung auf Satellitenaufnahmen von Mitte Juli wird spekuliert, dass sich Nordkorea mit den Vorbereitungen auf den Start eines neuen Aufklärungssatelliten beschäftige.