Hauptbörse Kospi kann um ein Prozent zulegen

Photo : YONHAP News

Die Hauptbörse Kospi hat am Mittwoch um ein Prozent zulegen können.Der Kospi gewann 1,21 Prozent auf 2.605,12 Zähler hinzu. Es war der erste Anstieg des Kospi seit dem 2. August.Grund für den Anstieg sei die Hoffnung der Anleger gewesen, dass die Fed nicht weiter an der Zinsschraube drehen würde, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi sei am Vortag von negativen Faktoren beeinflusst gewesen, aber habe sich heute dank positiver Nachrichten erholt, wurde Choi Yu-joon von Shinhan Securities von Yonhap zitiert.