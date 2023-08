Zwei frühere Samsung-Manager profitieren nicht von Begnadigungen zum Unabhängigkeitstag

Photo : YONHAP News

Zwei frühere Samsung-Manager, die wegen Bestechung zur Amtszeit der früheren Präsidentin Park Geun-hye verurteilt wurden, sollen nicht von Begnadigungen zum Unabhängigkeitstag am 15. August profitieren.Wie aus verschiedenen Quellen und Justizkreisen verlautete, hat der für Begnadigungen zuständige Ausschuss des Justizministeriums am Mittwoch beraten. Dabei sei entschieden worden, dass der frühere Leiter der Abteilung für Zukunftsstrategien Choi Gee-sung und sein Vize Chang Choong-ki nicht begnadigt würden.Beide wurden im Jahr 2021 vom Obersten Gericht zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und kamen im März 2022 auf Bewährung frei. Offenbar wurden sie nicht für eine Begnadigung berücksichtigt, weil sie sich in einem anderen Fall einem Verfahren stellen müssen. Dabei geht es um die umstrittene Fusion von Samsung C&T und Cheil Industries.Kim Tae-woo, früherer Chef des Bezirks Gangseo in Seoul, wurde den Angaben zufolge auf die Liste gesetzt. Er war im Mai zu einem Jahr Haft mit zwei Jahren Bewährung verurteilt worden, weil es in seiner Zeit im Präsidialamt unter der Vorgängerregierung Unregelmäßigkeiten bei Sonderermittlungen gegeben habe.Die Regierungspartei hatte seine Begnadigung gefordert, weil durch seine Aussagen Korruption in der Moon Jae-in-Regierung aufgedeckt worden sei.Justizminister Han Dong-hoon wird die Liste der Nutznießer der Begnadigungen und Wiedereinsetzungen zum Unabhängigkeitstag nach der Billigung durch das Kabinett Präsident Yoon Suk Yeol vorlegen.