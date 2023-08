Khanun traf gegen 9 Uhr in Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang auf Land

Photo : YONHAP News

Taifun Khanun ist am Donnerstag gegen 9 Uhr nahe Sacheon in der Provinz Süd-Gyeongsang auf Land getroffen.Nach Angaben des Wetteramtes Korea Meteorological Administration (KMA) befand sich der Taifun um 6 Uhr rund 100 Kilometer südlich von Tongyeong und hatte sich mit 22 Kilometern pro Stunde nordwärts bewegt.Der zentrale Luftdruck von Khanun habe 976 Hektopascal betragen, die maximale Windgeschwindigkeit 35 Meter pro Sekunde. Der Taifun wurde weiterhin als "stark" eingestuft.Der Wirbelsturm soll im Tagesverlauf über die Chungcheong-Regionen hinwegfegen und am Abend die Hauptstadtregion erreichen. Anschließend soll er sich in Richtung der nordkoreanischen Provinz Hwanghae bewegen.Nach Angaben von KMA wird die Spitzengeschwindigkeit in der Südküstenregion bei 40 Metern pro Sekunde liegen. In den zentralen Gebieten, inklusive der Hauptstadtregion, werde die Geschwindigkeit 15 bis 25 Meter pro Sekunde betragen.In Seoul, Incheon und der Gyeonggi-Provinz sowie den fünf nordwestlichen Grenzinseln im Gelben Meer oder Westmeer sei bis Freitag mit 100 bis 200 Millimetern Regen zu rechnen.In den östlichen Gebieten der Provinz Gangwon sei mit 150 bis 300 Millimeter Niederschlag zu rechnen. In einigen Bereichen würden mehr als 100 Millimeter Regen pro Stunde erwartet.In den westlichen Gebieten der Provinz Gangwon soll es bis Freitag 100 bis 200 Millimeter Regen geben.