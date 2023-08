Bustarife in Seoul steigen am Samstag von 1.200 auf 1.500 Won

Photo : YONHAP News

Die Grundtarife für Busse in Seoul werden am Samstag von 1.200 auf 1.500 Won (rund 1,14 Dollar) steigen.Fahrten mit Bussen, die zwischen Seoul und seiner Umgebung, darunter der Provinz Gyeonggi, verkehren, verteuern sich laut der Stadtverwaltung von 2.300 auf 3.000 Won um etwa 30 Prozent.Die seit 16 Jahren eingefrorenen Tarife für Jugendliche und Kinder werden ebenfalls erhöht. Jugendliche zahlen etwa 60 Prozent und Kinder 37 Prozent der Tarife für Erwachsene.An der 20-prozentigen Ermäßigung für eine Fahrt vor 6.30 Uhr morgens wird jedoch festgehalten.Die Grundtarife für die U-Bahn in Seoul werden zudem ab dem 7. Oktober von 1.250 auf 1.400 Won (rund 1,06 Dollar) erhöht werden.Damit wird es erstmals seit etwa acht Jahren zu Tariferhöhungen bei U-Bahn und Bus in Seoul kommen.