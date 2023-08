US-Investitionsbeschränkung gegenüber China: Seoul erwartet kaum Auswirkung auf eigene Industrie

Photo : YONHAP News

Angesichts der US-amerikanischen Beschränkung von Investitionen in Hochtechnologie in China erwartet die südkoreanische Regierung kaum Auswirkungen auf die eigene Industrie.Diese Einschätzung begründete die Regierung in einer Pressemitteilung am Donnerstag damit, dass die Weisung lediglich für Amerikaner und amerikanische Körperschaften sowie für künftige Investitionen gelte.Die Regierung wolle die US-Politik gründlich überprüfen und nötigenfalls der US-Regierung Meinungen übermitteln.US-Präsident Joe Biden schränkte am Mittwoch Tech-Investments in China per Weisung ein. Davon sind Spitzentechnologien wie Quantencomputing und künstliche Intelligenz (KI) betroffen.