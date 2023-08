Weißes Haus hebt Historie der Gipfeltreffen in Camp David hervor

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat die Bedeutung von Camp David als Austragungsort des Gipfeltreffens zwischen den USA, Südkorea und Japan hervorgehoben.Auf die Historie der Gipfeltreffen in Camp David verwies der Kommunikationsdirektor des nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, am Mittwoch in einer virtuellen Pressekonferenz. Er war gefragt worden, warum der Feriensitz des US-Präsidenten als Ort für das Gipfeltreffen am 18. August ausgesucht wurde.Kirby fügte hinzu, dass sich US-Präsident Joe Biden auf das Gespräch mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol und Japans Ministerpräsident Fumio Kishida freue. Washington rechne mit "Diskussionen historischen Ausmaßes", was die Beziehungen der drei Staaten in der indopazifischen Region und der Welt insgesamt anbelange.Auf die Frage, welche Themen bei dem Spitzentreffen besprochen werden, antwortete Kirby lediglich, dass viele Angelegenheiten auf der Agenda stünden.Das Treffen am Freitag der kommenden Woche wird das erste der drei Regierungschefs sein, das nicht am Rande einer internationalen Konferenz stattfindet, sondern eigens arrangiert wurde.Seit seinem Amtsantritt besuchte Biden Camp David rund 30 Mal, ausländische Staats- und Regierungschefs lud er bislang nicht dorthin ein.