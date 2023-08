Internationales Südkorea will Dokumente zur Aufforstung nach dem Krieg auf Liste des Weltdokumentenerbes setzen lassen

Südkorea will die Dokumente zur Aufforstung des Landes nach dem Koreakrieg (1950-53) auf die Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes setzen lassen.



Die Behörde für Kulturerbeverwaltung hat nach eigenen Angaben am gestrigen Mittwoch beschlossen, die betreffenden Dokumente für die Aufnahme in das Weltdokumentenerbe vorzuschlagen. Es handle sich um 9.619 offizielle Dokumente, Fotos, Werbebroschüren sowie Briefmarken, die im Prozess der Aufforstung des kriegsgeschädigten Landes erstellt wurden.



Die Aufzeichnungen könnten als Beispiel für Entwicklungsländer dienen, die aufforsten wollen, so die Behörde weiter.



Südkorea hat 18 Dokumente auf der Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbes, darunter Annalen der Joseon-Dynastie und Uigwe, Sammlung von Aufzeichnungen über königliche Zeremonien der Joseon-Zeit.