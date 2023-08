Außenminister Park bittet Äthiopien um Unterstützung für Austragung von Weltexpo 2030 in Busan

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin ist am gestrigen Mittwoch in Addis Abeba mit dem äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed zusammengekommen.Das Außenministerium in Seoul gab bekannt, bei dem Gespräch in der äthiopischen Hauptstadt habe Park unter anderem um Unterstützung für die Austragung der Weltexpo 2030 in Busan gebeten. Zudem habe der Chefdiplomat hervorgehoben, dass der 2024 geplante Gipfel zwischen Südkorea und Afrika eine gute Gelegenheit für die Verstärkung der bilateralen Beziehungen biete.Der äthiopische Ministerpräsident habe sich selbst als Gründungsmitglied des Freundschaftsverbandes der Parlamentarier zwischen beiden Ländern vorgestellt und den Vorschlag unterbreitet, konkret umsetzbare Kooperationsprojekte in den Bereichen Landwirtschaft, Bergbau, Hygiene sowie Handel zu erschließen, hieß es weiter.