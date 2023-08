Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat "offensivere" Vorbereitungen auf einen möglichen Krieg gefordert.Laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur KNCA erteilte Kim die Anweisung am Mittwoch, als er den Vorsitz der siebten erweiterten Sitzung der achten zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei führte.Kim habe die Notwendigkeit einer starken Armee hervorgehoben, um die Anwendung militärischer Gewalt durch den Feind vorzeitig unterbinden und jegliche Form des Angriffs im Kriegsfall abwehren zu können.Beobachter gehen davon aus, dass Kim vor der in diesem Monat geplanten südkoreanisch-US-amerikanischen Militärübung Spannungen schüren wollte. Die gemeinsamen Übungen wolle er außerdem als Vorwand für weitere Provokationen nutzen.Wie KCNA weiter berichtete, wurde in der Sitzung am Mittwoch Generalstabschef Pak Su-il durch den Vizevorsitzenden der zentralen Militärkommission, Ri Yong-gil, ersetzt.Am 9. September werde es eine Militärparade zum 75. Jubiläum der Staatsgründung geben, heißt es in dem Bericht weiter.