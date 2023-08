Passagierschiffe zwischen Südkorea und China verkehren wieder

Photo : YONHAP News

Der Verkehr von Passagierschiffen zwischen Südkorea und China wird nach drei Jahren und sieben Monaten wieder aufgenommen.Nach Angaben des Ministeriums für Ozeane und Fischerei wird am Samstag ein chinesisches Schiff mit rund 100 Passagieren an Bord aus Wehei kommend in Pyeongtaek an der Westküste einlaufen.Die Fahrten von Passagierschiffen zwischen beiden Ländern wurden im Januar 2020 wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie unterbrochen.2019 waren etwa zwei Millionen Menschen auf 15 Seerouten zwischen Südkorea und China unterwegs.