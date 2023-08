KDI hält an Wachstumsprognose von 1,5 Prozent für Südkorea für 2023 fest

Photo : YONHAP News

Das staatliche Forschungsinstitut Koreanisches Entwicklungsinstitut (KDI) hat an seiner Prognose festgehalten, dass das südkoreanische Wirtschaftswachstum dieses Jahr bei 1,5 Prozent liegen werde.Das Institut hatte im Mai die Prognose infolge der Rezession in den ersten Monaten um 0,3 Prozentpunkte herabgesetzt.Der Konsum-Zuwachs verlangsame sich zwar. Dank der Belebung der Investitionen im Bausektor und des Exportwachstums bleibe die Prognose vom Mai aber unverändert, hieß es.Die Prognose für den Überschuss in der Zahlungsbilanz ist von 16,4 auf 31,3 Milliarden Dollar angehoben worden.Eine Inflationsrate von 3,5 Prozent wurde vorausgesagt, um 0,1 Prozentpunkte höher als im Mai prognostiziert.Laut dem staatlichen Institut soll Südkoreas Wirtschaft 2024 um 2,3 Prozent wachsen.Als Risiken für die Wirtschaftsprognose nannte das KDI die instabile Konjunktur der Weltwirtschaft und einen Rückgang der Steuereinnahmen.