Pfadfinder erleben traditionelle Kultur und K-Pop-Tanz

Photo : YONHAP News

Die Teilnehmer des World Scout Jamboree, die wegen des Taifuns Khanun den Veranstaltungsort Saemangeum verlassen mussten, haben am Mittwoch landesweit Museen sowie buddhistische Tempel besucht.Das Tagesprogramm wurde so gestaltet, dass sie die Tradition und Moderne Koreas ausgewogen erleben konnten.Die Scout-Mitglieder lernen zum ersten Mal die Verbeugung vor dem großen Buddha. Mit den buddhistischen Priestern schlagen sie die große Glocke im Tempel und genießen die Landschaften oben auf der Bergfestung Namhansanseong.In der Festung Hwaseong in der Stadt Suwon lernen sie das traditionelle Bogenschießen und die Choreografie eines K-Pop-Tanzes. Vor dem Gwanghwamun-Tor tanzen die Jugendlichen aus aller Welt mit viel Spaß und genießen die Aufführungen am Han-Fluss.Neben den Programmen zum Erlebnis der traditionellen Kultur zählte der Besuch eines Schauplatzes der Hightech-Industrie zum Programm.Ein Pfadfinder von den Malediven sagt, er habe eine Welt, in der die Technik, Roboter und die künstliche Intelligenz die Arbeitskraft der Menschen ersetzt hätten, erleben können. Es sei sehr interessant gewesen.Wegen des Taifuns Khanun wurden alle Programmpunkte vom Donnerstag ebenfalls durch Aktivitäten in Innenräumen ersetzt.