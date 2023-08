China erlaubt erstmals seit sechs Jahren wieder Gruppenreisen nach Südkorea

Photo : YONHAP News

In China werden erstmals seit sechs Jahren wieder Gruppenreisen nach Südkorea erlaubt.Das chinesische Tourismusministerium hat am Donnerstag eine Liste von 78 Staaten veröffentlicht, in die Gruppenreisen von Chinesen wieder erlaubt werden.Auf der dritten Liste dieser Art stehen unter anderem Südkorea, Deutschland, Österreich, die USA und Japan.Seit der pandemiebedingten Grenzschließung 2020 hatte China im Januar dieses Jahres Gruppenreisen in 20 Länder und im März in weitere 40 Länder wieder erlaubt.Die Gruppenreisen von Chinesen nach Südkorea wurden allerdings 2017, mehr als zwei Jahre vor dem Covid-19-Ausbruch, de facto verboten. Grund hierfür war die Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea.