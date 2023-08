Taifun Khanun hat an Stärke verloren und befindet sich nahe Pjöngjang

Photo : Korea Meteorological Administration

Taifun Khanun hat an Stärke verloren und befindet sich aktuell südöstlich der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang.Dem nationalen Wetteramt Korea Meteorological Administration (KMA) wurde der sechste Taifun dieser Saison zu einem tropischen Niedrigdrucksystem herabgestuft. Mit Stand 6 Uhr am Freitag habe sich der Wirbelsturm rund 80 Kilometer südöstlich von Pjöngjang befunden.Der Tropensturm hatte etwa 21 Stunden zuvor die koreanische Halbinsel erreicht.Stürme mit niedrigem Druck und Windgeschwindigkeiten von über 17 Metern pro Sekunde werden als Taifun klassifiziert. Unterhalb dieser Geschwindigkeit wird von einem tropischen Niedrigdrucksystem gesprochen.Obwohl sich Khanun abschwächte, regnet es auch am Freitagmorgen in der zentralen Region stark. Auch in den Binnengebieten der Provinz Gangwon und im Norden der Provinz Süd-Chungcheong ist es unter dem Einfluss des Wirbelsturms sehr nass.An der Westküste der Provinz Gyeonggi und der Provinz Süd-Chungcheong sei am Freitag mit Windgeschwindigkeiten von 20 Metern pro Sekunde zu rechnen.An der Ost- und Westküste sei Vorsicht vor hohen Wellen geboten. Für die Ostküste der Provinz Gangwon wurde eine Sturm- und Tsunami-Warnung ausgegeben.