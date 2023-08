Bericht: Regelmäßiger Dreier-Gipfel zwischen Südkorea, USA und Japan erwartet

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben laut einem Medienbericht jedes Jahr mehr als einmal ein Dreier-Gipfeltreffen abzuhalten.Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf mehrere diplomatische Quellen berichtete, werde dies beim Dreier-Gipfel am 18. August in Camp David in den USA verkündet werden.Die drei Länder befinden sich Medienberichten zufolge in der Endphase, um eine entsprechende Erklärung zum Abschluss des Gipfels auszuarbeiten.Das Gipfeltreffen am 18. August kommt auf Einladung von US-Präsident Joe Biden zustande. Es ist das erste Mal, dass die drei Länder nicht am Rande einer Veranstaltung, sondern separat zu einem Gipfel zusammenkommen.