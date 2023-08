Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat "antistaatliche Kräfte" wegen des Vorschlags für die Auflösung des UN-Kommandos (UNC) kritisiert.Yoon bezeichnete am Donnerstag das UN-Kommando als beeindruckende Kraft für die Verteidigung Südkoreas.Im Gespräch mit dem UNC-Kommandeur Paul LaCamera und seinem Stellvertreter Andrew Harrison im Präsidialamt in Yongsan sagte Yoon, dass das UNC die Republik Korea während der Krise des Koreakriegs beschützt habe. Auch 70 Jahre später spiele es eine entscheidende Rolle für die Aufrechterhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel.Das Kommando sei eine starke Kraft für die Verteidigung, da es die vereinte Kampfstärke des südkoreanisch-US-amerikanischen Kommandos im Kriegsfall bereitstelle, ohne dass eine Resolution des Weltsicherheitsrats erforderlich wäre.Aus diesem Grund hätten Nordkorea und sein Gefolge immer wieder im Zusammenhang mit einer offiziellen Erklärung für das Kriegsende die Auflösung des Kommandos gefordert.Weise Südkoreaner ließen sich durch solche Forderungen nach einem "falschen Frieden" aber nicht spalten, der auf dem guten Willen des Feindes beruhe.Yoons Bemerkung erfolgte einen Tag, nachdem Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un die herrschende Arbeiterpartei aufgefordert hatte, sich in offensiverer Weise auf die Möglichkeit eines Kriegs vorzubereiten.