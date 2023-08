Teherans Vermögen in Südkorea Thema bei Verhandlungen über Gefangenenaustausch zwischen Iran und USA

Photo : YONHAP News

Iran hat laut Berichten fünf US-Amerikaner aus dem Gefängnis in den Hausarrest verlegt.Das bestätigte ein Sprecher des nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses am Donnerstag.Es handele sich um den ersten Schritt für eine Einigung mit Washington über die Freigabe von iranischem Vermögen in Südkorea und die Freilassung von Iranern.Die fünf US-Amerikaner saßen wegen Spionagevorwürfen im berüchtigten Evin-Gefängnis in Iran.Die Verhandlungen über ihre Freilassung liefen noch und seien heikel.Irans staatliche Nachrichtenagentur IRNA zitierte die Vertretung bei den Vereinten Nationen, wonach im Austausch fünf Iraner aus US-Gefängnissen entlassen würden.Zur Verhandlungsmasse zählt laut Berichten auch eingefrorenes iranisches Vermögen in Südkorea, Irak und Europa.