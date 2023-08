Ausfuhren vom 1. bis 10. August um 15,3 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Ausfuhren sind in den ersten zehn Tagen dieses Monats um 15,3 Prozent zurückgegangen.Nach Angaben des Zollamts am Freitag belief sich das Exportvolumen im Zeitraum vom 1. bis 20. Juli nach vorläufigen Schätzungen auf 13,27 Milliarden Dollar. Das entspreche einem Rückgang von 15,3 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum.Die Einfuhren schrumpften im selben Zeitraum um 30,5 Prozent. Das Defizit allein in den ersten zehn Augusttagen belief sich auf 3,01 Milliarden Dollar.Damit wurde vom 1. Januar bis zum 10. August ein Handelsdefizit in Höhe von 27,8 Milliarden Dollar verzeichnet.