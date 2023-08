Südkorea, die USA und Japan fordern Menschenrechte in Nordkorea als Agenda im Weltsicherheitsrat

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben offiziell darum gebeten, eine Sitzung des Weltsicherheitsrats über die Menschenrechtslage in Nordkorea am 17. August abzuhalten.Das bestätigte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Donnerstag in New York. Die USA haben im Monat August die Leitung des Weltsicherheitsrats inne.Wenn die Tagung zustande kommen wird, wird sich der Weltsicherheitsrat erstmals seit 2017 wieder mit den Menschenrechten in Nordkorea beschäftigen.Der Sicherheitsrat hatte von 2014 bis 2017 jedes Jahr offizielle Sitzungen zu Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea abgehalten.In den Jahren 2018 und 2019 konnten aufgrund der US-nordkoreanischen Spitzentreffen keine Sitzungen mehr zu diesem Thema zustande kommen.Seit 2020 wurden wegen des Widerstands Chinas und Russlands lediglich Treffen hinter verschlossenen Türen abgehalten.Eine Agenda kann theoretisch auf die Tagesordnung des Weltsicherheitsrats gelangen, wenn mindestens neun von 15 Mitgliedern zustimmen. Ein Vetorecht kann nicht geltend gemacht werden.