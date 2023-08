Bisher ein Toter und ein Vermisster nach Taifun Khanun

Photo : YONHAP News

Nach dem Taifun Khanun sind bisher ein Todesopfer und ein Vermisster in Südkorea registriert worden.Ein Mann in seinen 60ern kam bei der Überflutung in Daegu ums Leben. Ein Vermisster wurde ebenfalls in Daegu registriert, nur sein Rollstuhl wurde an einem Bach entdeckt.Das Hauptquartier für Katastrophen- und Sicherheitsmaßnahmen zählt allerdings die beiden noch nicht als offizielle Opfer. Es kann sich nach Auffassung der Behörde um allgemeine Sicherheitsunfälle handeln.Mit Stand Freitag, 6 Uhr kamen rund 15.000 Menschen in Notunterkünften unter, um sich vor möglichen Schäden zu schützen. Allein in den Provinzen Nord- und Süd-Gyeongsang mussten sich rund 13.000 Bewohner angesichts möglicher Gefahren in Notunterkünfte in Sicherheit bringen. Etwa 6.000 können immer noch nicht nach Hause zurückkehren.Das Hauptquartier schätzt, dass in Regionen wie in der Provinz Gangwon und in der Stadt Daegu 33 Wohnhäuser und 16 Geschäftsgebäude überflutet oder beschädigt wurden.