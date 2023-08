Außenminister Südkoreas und Sambias führen Gespräch über Expo und Kooperation

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Donnerstag in Sambia mit seinem Amtskollegen Kasongo Kakubo über die Förderung der bilateralen Kooperation, insbesondere auf der internationalen Bühne, gesprochen.Das teilte das Außenministerium in Seoul mit.Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Außenminister seit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen 1990 das afrikanische Land besucht.Park sagte, beide Länder hätten auf der Grundlage ihrer gemeinsamen Werte wie Demokratie und Förderung der Menschenrechte ihre Kooperation ausgebaut, so wie dies bei der gemeinsamen Veranstaltung des Gipfels für Demokratie sichtbar werde.Park bat Kakubo um die Teilnahme Sambias am Korea-Afrika-Gipfel, den Südkorea nächstes Jahr zum ersten Mal veranstalten will.Park bat zudem um Unterstützung für Busans Bewerbung um die Austragung der Expo 2030.