Seoul kritisiert Nordkoreas Dammöffnungen ohne vorherige Benachrichtigung

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat die Schleusenöffnungen am grenznahen Damm Hwanggang durch Nordkorea ohne vorherige Benachrichtigung kritisiert.Eine Sprecherin des Vereinigungsministeriums sagte am Freitag, es lägen der Regierung Informationen vor, dass Nordkorea seit dem 30. Juni Schleusen des Hwanggang-Damms zur Regulierung des Wasserstands öffne.Auch wenn es sich nicht um eine böse Absicht handeln sollte, verstoße dies gegen den Sinn innerkoreanischer Vereinbarungen, hieß es.Die südkoreanische Regierung hatte Ende Juni Nordkorea gebeten, sie im Falle einer Schleusenöffnung vorher darüber zu benachrichtigen. Darauf hat Nordkorea bislang nicht reagiert.Eine Schleusenöffnung am Hwanggang-Damm beeinflusst den Wasserstand im Süden.Bei einem unangekündigten Wasserabfluss aus dem Hwanggang-Damm im Jahr 2009 kamen sechs Südkoreaner ums Leben, die am Ufer des Imjin gezeltet hatten.