Südkorea will nächste Woche Arbeitsgespräche über verstrahltes Fukushima-Kühlwasser abschließen

Photo : YONHAP News

Südkorea zielt darauf ab, die Arbeitsgespräche mit Japan wegen der Frage des verstrahlten Kühlwassers aus dem havarierten Atomkraftwerk in Fukushima binnen nächster Woche abzuschließen.Ein Regierungsbeamter sagte vor Journalisten, die südkoreanische Regierung wolle die bilateralen Gespräche auf der Arbeitsebene noch vor dem Ende der nächsten Woche veranstalten und eine Lösung vereinbaren. Seines Wissens koordiniere die japanische Seite ebenfalls den Termin unter Berücksichtigung der Lage im Inland.Südkorea und Japan beraten über die Forderungen des Staatspräsidenten Yoon Suk Yeol beim Gipfel mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida im Juli in Litauen.Yoon forderte unter anderem die Beteiligung südkoreanischer Experten am Prüfungsverfahren beim Ablassen des Abwassers ins Meer, den Zugang zu den relevanten Informationen in Echtzeit sowie den sofortigen Stopp des Ablassens im Falle der Überschreitung einer bestimmten Konzentration der Radioaktivität.Hierzu fanden die bilateralen Gespräche auf Abteilungsleiterebene Ende Juli und die ersten Arbeitsgespräche am Montag dieser Woche statt.