2.900 Sicherheitskräfte für World Scout Jamboree K-Pop Konzert eingesetzt

Photo : YONHAP News

Für das World Scout Jamboree K-Pop-Konzert in Seoul werden rund 2.900 Sicherheitskräfte eingesetzt.Dies teilte das Seouler Polizeiamt mit.Die Straßen rund um das WM-Stadion im Seouler Stadtviertel Sangam, in dem das Konzert stattfindet, würden von 14 Uhr bis zum Abschluss des Konzertes gesperrt. Das Konzert wird voraussichtlich gegen 23 Uhr zu Ende gehen.Das Polizeiamt werde als Hauptverantwortlicher in Zusammenarbeit mit dem Militär und der Feuerwehr für die Sicherheit der Teilnehmer sowie Bürger sorgen, hieß es.