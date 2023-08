Iran und USA einigen sich auf Freigabe von Irans Vermögen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Iran und die USA haben sich offenbar im Zuge eines Gefangenenaustauschs darauf geeinigt, das in Südkorea eingefrorene Vermögen Teherans freizugeben.Das Prozedere für die Freigabe von Milliarden Dollar bei südkoreanischen Banken habe begonnen, teilte das iranische Außenministerium am Donnerstag in einem sozialen Netzwerk mit.Es habe ein Versprechen der USA gegeben. Die Freilassung von einigen nach Teherans Ansicht illegal inhaftierten Iranern stehe ebenfalls in diesem Zusammenhang, hieß es.Zuvor zitierte Irans Nachrichtenagentur IRNA die Vertretung bei den Vereinten Nationen, wonach im Austausch fünf Iraner aus US-Gefängnissen entlassen würden.Diesbezüglich gab der amerikanische Nationale Sicherheitsrat (NSC) bekannt, dass fünf nach Washingtons Ansicht zu Unrecht inhaftierte US-Amerikaner aus einem Gefängnis in den Hausarrest verlegt worden seien. Über Details der Verhandlungen für ihre endgültige Freilassung verlor NSC kein Wort. Ob Teherans Gelder bei südkoreanischen Banken in diesem Zusammenhang freigegeben würden, bestätigte NSC allerdings nicht.IRNA meldete am Freitag, dass die in Südkorea eingefrorenen Gelder an eine Schweizer Bank überwiesen worden seien.Bei südkoreanischen Banken sind aufgrund der Wiederinkraftsetzung der Sanktionen gegen Iran durch die USA im Jahr 2018 iranische Petrogelder in Höhe von sieben Milliarden Dollar eingefroren. Das soll das größte Volumen unter den im Ausland eingefrorenen iranischen Vermögenswerten sein.