Photo : YONHAP News

Angesichts der Buschfeuer in Maui auf Hawaii hat die südkoreanische Regierung einen Konsul entsandt, um Landsleute dort zu unterstützen.In Maui leben mehr als 500 Südkoreaner. Laut dem Außenministerium halten sich zudem Hunderte südkoreanische Touristen noch in Maui auf.Bisher seien keine Schäden bei den Landsleuten bekannt geworden, hieß es.Seit dem Ausbruch der Buschfeuer in Maui am Donnerstag wurden bisher mindestens 53 Todesopfer gemeldet.