World Scout Jamboree geht mit Schlussfeier und K-Pop-Konzert zu Ende

Photo : YONHAP News

In Seoul ist am Freitag das World Scout Jamboree mit einer Schlussfeier und einem K-Pop-Konzert zu Ende gegangen.Rund 40.000 Teilnehmer des Pfadfindertreffens hatten sich im WM-Stadion der Hauptstadt versammelt.Beim zweistündigen „K-Pop Super Live“-Konzert ab 19 Uhr traten insgesamt 19 Teams auf, inklusive NewJeans, IVE, NCT Dream, ITZY, Mamamoo, The Boyz, Kang Daniel und fromis_9.Auch Shownu X Hyungwon, Zerobaseone, Kwon Eun-bi, Jo Yuri, P1Harmony, KARD, The New Six und ATBO traten auf die Bühne.Das Konzert wurde live im KBS-Fernsehen und im YouTube-Kanal des Senders übertragen.Bei der Schlussfeier vor dem Konzert wurde die Flagge der Pfadfinder an einen Vertreter des nächsten Gastgebers 2027, Polen, übergeben.Es sei bedauerlich, dass die Pfadfinder wegen der beispiellosen Hitzewelle und des Taifuns, die vom Klimawandel verursacht worden seien, Schwierigkeiten erlebt hätten, sagte Ministerpräsident Han Duck-soo in seiner Abschlussrede.Die Teilnehmer hätten die Schwierigkeiten aber mit Altruismus und Verantwortungsgefühl überwunden. Der Pfadfindergeist werde als Grundlage für die Zusammenarbeit der Welt dienen, fügte er hinzu.Das Konzert sollte ursprünglich am vergangenen Sonntag auf dem Campingplatz in Saemangeum stattfinden, ein dem Meer abgerungenes Gelände in Buan in der Provinz Nord-Jeolla. Es musste jedoch wegen der großen Hitze verschoben werden.Das alle vier Jahre stattfindende und für 12 Tage geplante Treffen hatte am 1. August begonnen. Wegen der Hitze und eines Mangels an sanitären Einrichtungen hatten Großbritannien, die USA und andere Kontingente sich frühzeitig zurückgezogen.Am Dienstag wurden die übrigen Teilnehmer wegen des aufziehenden Taifuns Khanun evakuiert.