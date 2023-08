Südkorea verzeichnet gegenüber Japan größeres Handelsdefizit als gegenüber China

Photo : KBS News

Südkorea hat in den vergangenen zwei Monaten gegenüber Japan ein größeres Handelsdefizit verzeichnet als gegenüber China.Nach Angaben des Handelsministeriums am Sonntag wurde im Juni und Juli gegenüber Japan das größte Defizit nach dem Nahen Osten verzeichnet.Der Fehlbetrag im Handel mit Japan habe sich im Juni auf 1,78 Milliarden Dollar belaufen. Gegenüber China sei ein Defizit in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar angehäuft worden.Im Juli habe das Defizit gegenüber Japan 1,53 Milliarden Dollar betragen, gegenüber China 1,27 Milliarden Dollar.Der Koreanische Verband für Internationalen Handel führte den stärkeren Anstieg des Defizits gegenüber Japan unter anderem auf zunehmende Halbleiterimporte aus dem Land und eine Abwertung der japanischen Währung Yen zurück.