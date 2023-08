Sonderbegnadigungen vor dem Unabhängigkeitstag am 15. August

Photo : YONHAP News

Die Regierung will heute Sonderbegnadigungen anlässlich des Unabhängigkeitstags am 15. August vornehmen.In einer Kabinettssitzung soll heute die endgültige Liste der Nutznießer bewilligt werden. Es wäre das dritte Mal seit dem Amtsantritt von Präsident Yoon Suk Yeol im Mai des Vorjahres, dass er Sonderbegnadigungen vornimmt.Eine Liste mit den Kandidaten für eine Begnadigung wurde am letzten Mittwoch von einem Ausschuss des Justizministeriums vorgelegt.Voraussichtlich können mehrere bekannte Geschäftsleute von der Maßnahme profitieren. Auf der Liste stehen unter anderem die Namen des Gründers der Booyoung Group, Lee Joong-keun, des Ehrenvorsitzenden von Kumho Petrochemical Park Chan-koo und des früheren Vorsitzenden der Taekwang Group Lee Ho-jin. Sie wurden alle wegen Unterschlagung zu Haftstrafen verurteilt.Aus politischen Kreisen könnte der frühere Chef des Seouler Bezirks Gangseo Kim Tae-woo zu den Nutznießern zählen. Er bekam eine einjährige Haftstrafe, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Grund waren Unregelmäßigkeiten bei Sonderermittlungen während seiner Zeit im Präsidialamt unter der Vorgängerregierung.Die Begnadigungen werden um 0 Uhr am Dienstag wirksam.