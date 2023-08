Nordkoreas Machthaber besucht erneut Munitionsfabriken

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat erneut Munitionsfabriken besucht und eine stärkere Waffenproduktion angemahnt.Das berichtete Nordkoreas staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Montag.Kim habe am vergangenen Freitag und Samstag Fabriken inspiziert, die taktische Raketen und Raketenbatterien sowie gepanzerte Fahrzeuge herstellen.Erst sechs Tage zuvor hatte Kim Rüstungsfabriken besucht. Dies weckte Spekulationen über einen möglichen Waffenexport an Russland.Wie KCNA berichtet, habe Kim beim Besuch der Fabrik für taktische Raketen die Notwendigkeit unterstrichen, die Produktionskapazitäten zu steigern, um den Ansprüchen der Einheiten an der Front sowie Raketeneinheiten gerecht zu werden.Es seien überwältigende Kapazitäten erforderlich, um jederzeit auf jeden Krieg reagieren zu können und feindliche Kräfte kampfunfähig zu machen, habe Kim weiter gesagt.