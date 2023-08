Präsident Yoon bricht am Donnerstag für Dreiergipfel in die USA auf

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol bricht am Donnerstag zur Teilnahme an einem trilateralen Gipfel zwischen Südkorea, den USA und Japan in die USA auf.Das gab der stellvertretende nationale Sicherheitsberater Südkoreas, Kim Tae-hyo, am Sonntag vor der Presse bekannt.Yoon wird am Freitag (Ortszeit) in Camp David mit US-Präsident Joe Biden und dem japanischen Premierminister Fumio Kishida zu einem Dreiergipfel zusammenkommen und danach an einer gemeinsamen Mittagsrunde teilnehmen.Die drei Länder haben vor, ihre Sicherheitskooperation zu konkretisieren. Es wird erörtert, wie sie gemeinsam gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Nuklear- und Raketenprogramme vorgehen können.Es wird mit Diskussionen über verschiedene Beratungsgremien zwischen den drei Ländern gerechnet. Diese sollen sich mit Angelegenheiten auf den Gebieten Sicherheit und Militär, darunter die regelmäßige Abhaltung trilateraler Militärübungen, befassen. Aber auch zu nicht-militärischen Themen wie Spitzentechnologie und Wirtschaftssicherheit sollen Beratungsgremien eingesetzt werden.Südkorea, die USA und Japan haben bislang 12 Dreiergipfel abgehalten, die alle am Rande multilateraler Treffen stattgefunden haben. In Camp David wird ihre Zusammenkunft erstmals eine eigenständige Veranstaltung sein.